تراجع أسعار البترول عالميا اليوم.. قرارات «أوبك بلس» السبب

انخفضت أسعار البترول العالمية، اليوم الاثنين 4-3-2024، بعد أن اتفقت منظمة «أوبك+» النفطية على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى الربع الثاني، في محاولة لدعم استقرار أسواق النفط الخام على المدى القصير.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.05% إلى 83.52 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، في حين انخفض تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.19% عند 79.82 دولارًا للبرميل.

تخفيضات إنتاج طوعية للبترول

ووفق وكالة «cnbc» فقد أعلنت «أوبك+» يوم أمس الأحد، فإن تخفيضات الإنتاج الطوعية للبترول البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي كانت مخططة للربع الأول من هذا العام ستستمر في الربع التالي.

وقالت المملكة العربية السعودية، إنها ستمدد خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية المملوكة للدولة يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الرياض من النفط الخام إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يونيو، وقد يُنظر إلى مثل هذه الخطوة من جانب أوبك+ أيضًا على أنها علامة على أن آفاق الطلب في الربع الثاني أقل تفاؤلاً مما اعتقدت المجموعة.

روسيا تخفض إنتاج البترول 471 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو

وستخفض روسيا، وهي عضو آخر في أوبك+، إنتاجها وإمدادات التصدير بمجموع 471 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو، وتطوعت موسكو بخفض إمداداتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول.

كما سيقوم المنتجون الرئيسيون الآخرون، العراق والإمارات العربية المتحدة، بتمديد تخفيضاتهم الطوعية للإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يوميا و163 ألف برميل يوميا على التوالي، حتى نهاية الربع الثاني.