البرلمان العربي يهنئ الشيخ صباح خالد المبارك الصباح تزكيته وليا للعهد بالكويت

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت بصدور الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح هو سياسي مخضرم يمتلك خبرة كبيرة في العمل السياسي سوف يساهم في تحقيق تطلعات الكويت وشعبه في الاستقرار والرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب العسومي عن تمنياته للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه وشعب الكويت الكريم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، ومواصلة الدور المحوري والمهم الذي تقوم به الكويت لتعزيز أواصر العمل الخليجي والعربي المشترك وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.