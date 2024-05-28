رئيس البرلمان العربي يثمن خطابات رؤساء برلمانات إسبانيا والنرويج وأيرلندا

وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين، خطابات لرؤساء برلمانات إسبانيا والنرويج وأيرلندا، لاعترافهم الرسمي بدولة فلسطين.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد العسومي، في خطابه، تقدير البرلمان العربي للمواقف المشرفة للدول الأوروبية الثلاثة والمنحازة للعدل والقانون الدولي، ولقضايا الشعب الفلسطيني العادلة، حيث يأتي الاعتراف من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وتقدم العسومي، بخالص الشكر والتقدير على مواقف هذه الدول الشجاعة بالاعتراف بدولة فلسطين، وطالبها باستمرار دعمها لقضية فلسطين العادلة، وحثها باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا والمستند لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية أن تدعم هذه الدول حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا التي اختارت طريق دعم السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.