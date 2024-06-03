يتميز مولود برج السرطان بالحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر من أقل كلمة تُوجه له، ويعرف بحبه للعمل وميله للعيش في الخيال، الأمر الذي يُساعده على ابتكار أفكار جديدة، لكنه عصبي ولا يثق في أي شخص بسهولة وتغلب عليه المزاجية التي تجعله شخص غامض.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبدالرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تنتبه ولا تدخل معارك خاسرة؛ حتى لا تهدر المزيد من وقتك وضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا بُرج السرطان ألا تنفعل على شريك حياتك أو تٌوجه له اتهامات باطلة دون التأكد من صحتها، واقف بجانبه في محنته.