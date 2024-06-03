رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:03 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر من أقل كلمة تُوجه له، ويعرف بحبه للعمل وميله للعيش في الخيال، الأمر الذي يُساعده على ابتكار أفكار جديدة، لكنه عصبي ولا يثق في أي شخص بسهولة وتغلب عليه المزاجية التي تجعله شخص غامض.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبدالرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تنتبه ولا تدخل معارك خاسرة؛ حتى لا تهدر المزيد من وقتك وضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا بُرج السرطان ألا تنفعل على شريك حياتك أو تٌوجه له اتهامات باطلة دون التأكد من صحتها، واقف بجانبه في محنته.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 31-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الأحد 26-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان السبت 25-5-2024 مهنيا وعاطفيا
بقلم صفية النجار