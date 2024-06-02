اللجنة العامة بـ«النواب» توافق على تقرير «الخطة والموازنة» بشأن ميزانية المجلس

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في اجتماعها اليوم، على تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2024 /2025.

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أشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة، التي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس، رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس، في عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكل أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.