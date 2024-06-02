إصابة 46 جنديا إسرائيليا منذ يوم الخميس الماضي.. 4 منهم حالتهم خطيرة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 46 جنديا في القتال منذ يوم الخميس الماضي، 4 منهم حالتهم خطيرة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت «القاهرة الإخبارية»، في نبأها العاجل، أنَّ الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، يقول إن حكومة «نتنياهو» انشغلت بالانقلاب على النظام القضائي، بدل صياغة خطة للتجنيد.

وأوضحت أنَّ عشرات «الحريديم» يغلقون شارعا في شرق العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، احتجاجا على قانون التجنيد.

اندلاع نيران في هضبة «الجولان» بسبب انفجار أحد الصواريخ

في سياق آخر، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد زعمت أنَّ نيران اندلعت في هضبة «الجولان» نتيجة انفجار أحد الصواريخ بالمنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت، أنَّ صفارات الإنذار تدوي في كريات «شمونة» ومناطق عدة بـ«الجليل الأعلى».