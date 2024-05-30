حزب العمل الإسرائيلي يدعو لعصيان مدني واسع لإسقاط حكومة «نتنياهو»

دعا يائير جولان، الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي، إلى عصيان مدني واسع النطاق لممارسة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، بحسب ما أوضحته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

تفاصيل دعوات «جولان»

وحث «جولان» خلال حديثه في أحد المؤتمرات، أنصاره على الانخراط في أعمال العصيان المدني مثل رفض الانضمام إلى جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى تتغير الحكومة، «لا ينبغي أن ننضم إلى احتياطيات جيش إسرائيل حتى تتغير الحكومة، فإن أصغر تهديد بالعصيان المدني يضع نتنياهو تحت ضغط مجنون، لماذا لا نستفيد منه على نطاق أوسع؟».

غضب بسبب تصريحات العصيان في تل أبيب

وأثارت تصريحات «جولان» ردود فعل واسعة من الجمهور والشخصيات السياسية الإسرائيلية؛ ليخرج موضحا أنه لا يدعو صراحةً إلى هذه الإجراءات، لكنه اقترحها كوسيلة للضغط على الحكومة.

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر، إن تصريحات جولان خطيرة ويجب التراجع عنها علنًا، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى إجراء تحقيق جنائي في تصريحات جولان، معتبراً إياها تحريضاً على العصيان في زمن الحرب.

وتقدمت حركة «إم ترتسو» بشكوى للشرطة ضد جولان بتهمة التحريض على الفتنة بعد دعوته إلى رفض الخدمة في الاحتياط والعصيان المدني.