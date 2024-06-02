بعد التوتر الشديد.. انفراجة حذرة في العلاقات بين واشنطن وبكين

عرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بعد التوتر الشديد.. انفراجة حذرة في العلاقات بين أمريكا والصين».

انفراجة حذرة في العلاقات الصينية الأمريكية

انفراجة حذرة في العلاقات الصينية الأمريكية بعد عامين مثيرين للجدل، نتيجة التوتر الشديد بين بكين وواشنطن والذي بلغ ذروته بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وإسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني، وردا على ذلك قررت الصين تعليق الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية في حدها الأدنى، وبدأ انفراج في العلاقات يحل بشكل بطيء بين واشنطن وبكين، حيث بدأ الطرفان القبول بأنه يتعين عليهما إدارة الخلافات بينهما بشكل مسؤول.

وفد الشيوخ الأمريكي يزور الصين

وظهرت مؤشرات التحسن في العلاقات بين بكين وواشنطن في أكتوبر 2023، عندما زار وفد رفيع المستوى يضم 6 من أعضاء مجلس الشيوخ وعمد الرئيس الصيني للتقليل من التوتر المتصاعد بين الدولتين، وحثت القوتين العظميين على تجاوز التنافس والمواجهة من خلال تبني روح التعاون بينهما.