رغم تحذير واشنطن.. إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية في الهجوم على رفح الفلسطينية

رغم تحذير واشنطن من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وعدم استخدام أسلحتها في استهداف المدنيين، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرًا وفقًا لـ4 خبراء في الأسلحة، قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنبلة دقيقة الصنع أمريكية في الهجوم على رفح الفلسطينية وأسفر عن مقتل 45 فلسطينيًا.

وقالت «واشنطن بوست»، إنها راجعت الأدلة المرئية المقدمة لها، وتم العثور على شظايا قنبلة SDB GBU-39، وهي ذخيرة دقيقة الصنع يبلغ وزنها 250 رطلًا وقطرها صغير، بالقرب من موقع الهجوم على مخيم في رفح الفلسطينية.

ووصف شهود عيان أصوات الطائرات في السماء والانفجارات المتتالية، وكأنها تهز المدينة بأكملها.

إسرائيل تزعم

بينما زعمت إسرائيل، أن الهجوم على رفح الفلسطينية تم بواسطة ضربة موجهة ضد الفصائل الفلسطينية، وتم تنفيذها باستخدام أصغر ذخيرة يمكن للطائرات المقاتلة الإسرائيلية استخدامها، وزعمت أيضًا أن الحريق الذي اندلع في المخيم كان غير متوقع وغير مقصود.

ذخائر تحتوي على 17 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة

وقالت إسرائيل إنها استخدمت ذخائر تحتوي على 17 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة، وبحسب الخبراء، فهو وزن يتوافق مع حجم الرأس الحربي المستخدم مع قنبلة «جي بي يو-39»، وفقا لتريفور بول، وهو فني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأمريكي.