ما صيغة تلبية الحج؟.. «الإفتاء» توضح وقتها وسننها

تلبية الحج من الأمور التي يهتم المقبلون على أداء مناسك الحج بالتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بها، وما هي الصيغة الصحيحة الواردة فيها، وما وقتها، وما حكمها، خاصة مع اقتراب موسم الحج، وذلك للحصول على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتلبية الحج تعني ترديد القائم بالحج: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

وقت تلبية الحج

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وقت تلبية الحج، إن الحاج والمعتمر يبدأ بالتلبية بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام، وإن اقتصر على صيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك» جاز له ذلك، وإن زاد عليها كان أفضل.

صيغة تلبية الحج

وأفادت دار الإفتاء بأن صيغة تلبية الحج، أن يقول المحرم: «لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»؛ لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك» متفقٌ عليه.

سنن تلبية الحج

وأضافت الإفتاء في منشورها أنه لا بأس بتلبية الحج في الطواف والسعي، ويسن للحاج أن يشرع في التلبية ثانيا بعد الطواف والسعي، كما يسن للمعتمر أن يستمر في التلبية حتي يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، ويسن للحاج أن يستمر في التلبية حتى يتحلل، فيقطع التلبية عند ذلك، وينشغل بالتكبير.

واستطردت دار الإفتاء في حديثها عن سنن تلبية الحج أنه يسن للملبي أن يتوسط في علو صوته بالتلبية فلا يعلو به أو يخفضه بشكل يشق عليه، ويسن له تكرار التلبية ثلاث مرات في كل مرة على الأقل، كما يسن له الموالاة في التلبية وألا يفصلها أو يقطعها بكلام حتي ينتهي من المرات الثلاثة، كما يسن له الإكثار من التلبية، خاصة مع تغير الأحوال، كإقبال الليل وإدبار النهار والجلوس والقيام والركوب والنزول وأدبار الصلوات، وبعد التلبية يستحب له الدعاء.