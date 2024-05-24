«الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وله أهمية كبيرة وفضل عظيم في حياة المسلمين، ويعتبر الحج فرصة لتجديد الإيمان وتطهير النفس من الذنوب، حيث ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، (متفق عليه)، هذا يعكس مدى عظمة الأجر والمغفرة التي يمنحها الله للحاج، ونستعرض خلال السطور التالية مناسك الحج بالتفصيل.

مناسك الحج بالتفصيل

قدمت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مناسك الحج بالتفصيل، التي تبدأ بالإحرام فقد أوضحت أنه إذا نوى المسلم الحج فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ، وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.

دخول مكة في مناسك الحج

وتابعت الإفتاء أنه يلي ذلك ضمن مناسك الحج بالتفصيل دخول مكة والطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة حيث يسعى الحاج بين الصفا والمروة، ثم يوم التروية، يليه الذهاب إلى عرفة الذي يعد ركن الحج الأعظم، وبعد انتهاء يوم التروية وصلاة فجر يوم عرفة في منى، يأتي الوقف بعرفة، حيث ينفر إلى عرفة ضحى ويقف بها إلى غروب الشمس.

المزدلفة بـ مناسك الحج بالتفصيل

ويلي ذلك ضمن مناسك الحج بالتفصيل وصول الحاج إلى المزدلفة، ويُصلي الحاج بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس،

ويكون رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى ضمن مناسك الحج بالتفصيل، ثم يأتي دور الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل، وبعد ذلك يٌؤيد الحاج وطواف الإفاضة، ثم مرحلة التحلل من الإحرام، ثُمّ بعد ذلك يبيت الحاجُّ بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لتأتي آخر خٌطوة في مناسك الحج بالتفصيل وهي طواف الوداع.