«ينفع أعمل عمرة بفلوس زوجي المخصصة لمصاريف البيت؟».. «الإفتاء» تجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «بشيل فلوس من غير ما زوجي يعرف وبصرفها في البيت، وفي فلوس منها معايا ينفع أعمل بيها عمرة؟».

وقال «فخر»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، إنه «لا يوجد مانع طالما تنفقها في البيت، لأنه كل المال الذي تأخذه من زوجها تنفقه على البيت».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو عاوزة تعمل عمرة بالفلوس دى لازم تستأذن زوجها، لأن دى نفقة شخصية والزوج هو صاحب المال، فإن وافق فلا مانع، لأن المال ماله».