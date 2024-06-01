منحة الزواج تصرف للفتيات.. اعرف إجراءات الحصول عليها وشروطها

تحرص الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على تقديم مزايا ومساعدات مالية لفئات متنوعة من المواطنين، بحسب حاجة كل منهم، ومن بين تلك المزايا المقدمة للمواطنين، منحة الزواج، والتي تقدم للفتيات اليتيمات والمقبلات على الزواج.

خطوات صرف منحة الزواج للفتيات

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات صرف منحة الزواج للفتيات اليتيمات والمقبلات على الزواج، والتي تأتي على النحو التالي وفقا لما هو موضح من قبل موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

متى تستحق منحة الزواج؟

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تصرف في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، ويتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة الآتي:

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

متى تسقط منحة الزواج؟

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط الحصول على منحة الزواج

يمكن للفتاة الحصول على منحة الزواج إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

- أن تكون الفتاة مستحقة في المعاش.

- ألا تكون صرفت منحة زواج من قبل.

​إجراءات الحصول على منحة الزواج

يمكن للفتاة المستحقة لمنحة الزواج ممن تتوافر فيها الشروط السابق ذكرها، الحصول على المنحة باتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، والتي شمل التالي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق به البيانات المطلوبة وصورته على النحو التالي:

وأوضح بعض الفتيان ممن حصلن على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية، أن الحصول على المنحة عقب تقديم الإجراءات لا يستغرق أكثر من أسبوع أو 10 أيام لصرف الشيك، ويصرف من بنك مصر.