آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سجلت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-6-2024، حالة من الاستقرار، إذ سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 12.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-6-2024.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 13.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

- بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

- سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه.

- سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه، خلال تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

- بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

- سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.