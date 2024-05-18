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أسعار عملات «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:56 ص | السبت 18 مايو 2024
عملات البريكس

عملات البريكس

شهدت أسعار عملات دول البريكس، مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي؛ أذ سجل سعرالريال السعودي نحو 12.53 جنيه للبيع، و12.49 جنيه للشراء. 

عملات دول البريكس

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

وسجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.53 جنيه للبيع، و12.49 جنيه للشراء. 

سعر صرف اليوان الصيني

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الروبل الروسي

سجّل سعر الجنيه المصري نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية

وبلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر الريال البرازيلي

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وبلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

سعر البيزو الأرجنتيني

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.

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بقلم شوشة عبدالواحد