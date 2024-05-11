تعرف على أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

شهدت أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024 حالة من التراجع النسبي، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي سجل نحو12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.60 جنيه

سعر صرف اليوان الصيني

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الروبل روسي في البنك المركزي الروسي

سجل سعر الجنيه المصري نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر صرف الروبية الهندية

وبلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.33 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي إلى 0.043 جنيه.

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.054 جنيه.