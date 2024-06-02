«القاهرة الإخبارية».. حائط صد منيع في وجه الأكاذيب والأخبار المغلوطة

كان إطلاق «القاهرة الإخبارية»، إحدى قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مطلباً ضرورياً لتغطية الشأن الإقليمى وتأكيداً لريادة مصر إعلامياً وبما يليق بمكانة مصر والجمهورية الجديدة، فى ظل متغيرات كثيرة تشهدها المنطقة والعالم، لذلك كان من الضرورى إطلاق قناة قادرة على تغطية الشأن العالمى والإقليمى برؤية مصرية خالصة قادرة على مواجهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة، وفى الوقت نفسه إثبات الريادة الإعلامية وسط منافسة حامية بين قنوات إقليمية عديدة.

عضو «الأعلى لتنظيم الإعلام»: تنقل الحقائق والأحداث من أرض الواقع.. ولعبت دوراً كبيراً فى إبراز الجهود المصرية لإيقاف العدوان على غزة

استطاعت «القاهرة الإخبارية» أن تكون حائط صد منيع ضد إعلام غربى ضل وجهته، فخلال تغطية الأحداث فى غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، وثقت القناة الإقليمية المشهد بقطاع غزة باحترافية شديدة، كما نقلت الصورة وفقاً للحقيقة القائمة فى القطاع، كذلك استطاعت أن تنفرد بالعديد من القصص الصحفية والتى تناقلتها عنها وسائل الإعلام الدولية.

ولعبت «القاهرة الإخبارية» دوراً مهماً فى تصحيح الأخبار والرد على الشائعات، حيث انفردت خلال الفترة الماضية بالعديد من التصريحات المهمة من مصادر رفيعة المستوى بالدولة وأجهزتها، وجهت من خلالها رسائل شديدة الوضوح والمصداقية حول العديد من الموضوعات الشائكة التى تتعلق بالقضية الفلسطينية، كذلك الرد على الشائعات وتصحيح ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام الدولية.

من جانبها، قالت دكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن «القاهرة الإخبارية» تضطلع بدور مهم متعدد الوظائف بالنسبة للمشاهدين الناطقين باللغة العربية، لأنها تنقل لهم الحقيقة والأحداث من أرض الواقع، وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع تغطيتها لجميع الأزمات والأحداث التى تمر بها المنطقة فى الشرق الأوسط، كما كان لها دور كبير فى إبراز الجهود التى تبذلها الدولة منذ بدء العدوان على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأضافت «الحديدى»، لـ«الوطن»، أن «القاهرة الإخبارية» لها دور كبير فى توضيح الحقيقة للمشاهدين، موضحة: «هذا عامل مهم فى التصدى لمحاولات التشويه التى يقوم بها الإعلام الغربى، لأن نقل الحقيقة هو الفيصل فى العمل الإعلامى، وهذا ما تقوم به القناة من حيث متابعة الأخبار أولاً بأول، ووجود شبكة مراسلين قوية على أرض الواقع، تنقل الأحداث الحقيقية بعيون وعقل السياسة المصرية».

ولفتت «الحديدى» إلى أهمية وجود قنوات اتصالية يصل مداها إلى الأطراف الخارجية، للرد على الادعاءات التى يبثها الإعلام الغربى بلغاته، منوهة بأن القناة انطلقت بناء على رؤية واضحة ولديها نقاط تميز ساعدتها على نقل الحقيقة، وتحقيق مكانة لائقة فى مجال القنوات على المستوى الإقليمى.

من جانبها، قالت الدكتورة سارة فوزى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الرد على الشائعات وما يقوم به الإعلام الغربى من محاولات تشويه للدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية، دور مهم تضطلع به «القاهرة الإخبارية» بفاعلية ومهنية عالية، لأنها قادرة على تغطية الشأن الإقليمى وإصدار وجهة النظر المصرية، فضلاً عن مواجهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة والرد على شائعات الإعلام المضلل.

وأضافت «فوزى»، لـ«الوطن»، أن «القاهرة الإخبارية» قادرة على تغطية الشأن الإقليمى من وجهة نظر ورؤية مصرية، متابعة: «عكست القناة قوة الدولة وثقلها الإقليمى والدولى».

وأكدت «فوزى» أن القنوات الإقليمية لها دور مهم فى الرد على الشائعات، خاصة فى ظل وجود إعلام غربى يسعى لتشويه ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية والتقليل من دورها، بل وصل البعض إلى نشر معلومات غير دقيقة فى مخالفة صريحة وانتهاك لقواعد الإعلام الدولى التى تعتمد فى أساسها على المصداقية والدقة.

العميد الأسبق لـ«إعلام القاهرة»: تعتمد منهج البحث الصادق والتحقق من الأخبار وتستند إلى مصادر موثوقة لضمان دقة المعلومات.. وتلعب دوراً مهماً فى تصحيح الأخبار والرد على الشائعات

وقال الدكتور سامى عبدالعزير، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن «القاهرة الإخبارية» تلعب دوراً مهماً فى تصحيح الأخبار والرد على الشائعات التى تنشرها وسائل الإعلام الغربية بشأن مصر، بخاصة حول القضية الفلسطينية، وذلك من خلال برامجها الإخبارية والتحليلية، إذ تعمل القناة على توضيح الحقائق وتقديم وجهات نظر متوازنة وعرض وجهة نظر مصر السياسية حول المتغيرات الإقليمية.

وأوضح «عبدالعزير» أن القناة تعتمد منهج البحث الصادق والتحقق من الأخبار قبل نشرها، وتستند إلى مصادر موثوقة لضمان دقة المعلومات التى تقدمها للمشاهدين، على النقيض من ممارسات بعض وسائل الإعلام الغربية، وأكد أن القناة توفر منصة للخبراء والمحللين لتقديم تحليلاتهم وتفسيراتهم حول الأحداث الراهنة، مما يساعد فى تفسير السياق وفهم الأمور بشكل أفضل.