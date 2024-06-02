«القاهرة الإخبارية»: انقسام داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إنّ حكومة الحرب الإسرائيلية تعاني من انقسامات داخلية بين تيارين، الأول تمثله المعارضة الإسرائيلية وبعض أعضاء كابينيت الحرب، مثل بيني جانتس وإيزنكوت، الذين يطالبون بتغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، وتقديم ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على بقية الملفات، المتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية على حماس، أو ألا يشكل قطاع غزة خطرًا، على المستوطنين عند غلاف غزة.

البحث عن انتصارات وإنجازات عسكرية

وأضافت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن التيار الثاني وهو اليميني الذي يميل إلى إماتة هذه الحرب، ويرى أنه يجب إتمام العمليات العسكرية والبحث عن انتصارات وإنجازات عسكرية، وبأن مزيدًا من الضغط العسكري يولد بانفراجات سياسية، فيما يتعلق بملف المحتجزين.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لربما يميل إلى التيار الثاني، وهذا يمثله أعضاء الكابينيت المعنى بإدارة الشؤون السياسية والأمنية، ومن بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، اللذان كانت لهما تصريحات أمس تعقيبًا على المقترح الإسرائيلي، الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا.