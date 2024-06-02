سفير فلسطين في العراق: تصريحات بايدن بخصوص غزة «دعاية انتخابية»

قال أحمد الرويضي، سفير فلسطين في العراق، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طالبنا بوقف العدوان، وإدخال المساعدات، وفتح المعابر بالكامل وتسليمها بموجب الاتفاق الموقع منذ عام 2005، لنتمكن من إدخال المساعدات اللازمة، وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني وليس فقط في غزة، وإنما أيضا عدوان المستوطنين، وما يحدث في القدس الشرقية من اعتداء على المقدسات.

وأضاف السفير، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الإدارة الأمريكية لم تمارس من الضغوطات الجدية ما يمكننا من إنهاء العدوان بشكل كامل، ونعلم أن من يستطيع أن يلعب دورا لإيقاف هذا العدوان هي الولايات المتحدة الأمريكية، بما تملكه من أدوات ضغط على حكومة الاحتلال ونتنياهو نفسه.

وأشار سفير فلسطين، إلى أن تصريحات الرئيس بايدن جاءت في إطار حملة الانتخابات.