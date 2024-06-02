‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024.. استمتع بأجواء الحج من بيتك

أيام قلائل تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي ينتظره الملايين من المسلمين حول العالم، الذين يرغبون في استشعار العيد عبر الاستماع للتكبيرات التي يصدح بها الحجاج حول الكعبرة المشرفة، ليعيشوا أجواء الحج، وهو يجعل الكثيرين يبحثون عن ‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية ‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 التي تبثها العديد من القنوات بشكل مباشر من داخل الحرم المكي:

‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024

هناك العديد من القنوات التي تبث تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وإليك ‎تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024، وهي كالتالي:

تردد قناة الحج

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد القناة :10922.

الجودة:HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:8/7.

تردد قناة السعودية للقرآن

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كنوز

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10728.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وينتظر المسلمون خلال أيام رؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي يولد بعد اكتمال شهر ذي القعدة الجاري 29 يومًا حسب التوقعات الفلكية، وبناء عليه يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك.