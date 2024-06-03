لميس الحديدي: يجب أن تنحاز الموازنة لحماية المواطن

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن قضية الدعم ليست مشكلتها في كونه عيني أم نقدي لكن في اعتبار أن هناك عقد اجتماعي بين المواطن والدولة هذا العقد الاجتماعي يقوم على حماية الفئات الأقل دخلاً من خلال منظومة الحماية الاجتماعية.

منظومة الحماية الاجتماعية

تابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة «ON»: «لازم نبص على كامل منظومة الحماية الاجتماعية وكم تمثل من الموازنة العامة والإيرادات والمصروفات».

ولفتت إلى أنه يجب أن تظهر الموازنة انحيازا واضحا لحماية المواطن بالأرقام والحماية الاجتماعية على حساب الإنفاق والديون هذا هو الانحياز المهم الذي يجب أن يكون واضحا للمواطن ومنحاز بالأرقام هذا هو العقد بين الحكومة والمواطن».