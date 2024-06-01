«خطة النواب»: زيادة دعم الخبز في الموازنة الجديدة لـ125 مليار جنيه

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيستعرض غدًا، تقرير الموازنة العامة الجديدة، لافتا إلى أن محاربة الغلاء من أهم أولويات المجلس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 12 مليون مستفيد للمعاشات في مصر يستحقون لزيادتها.

الفقي: يجب زيادة رواتب العاملين بالدولة

وأكد «الفقي» أن زيادة رواتب العاملين في الدولة باتت ضرورة، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن من يتقاضون مرتبات أقل من 5 آلاف جنيه، لا يدفعون ضرائب.

وشدد على أن الموازنة الجديدة تحتوي على بند لزيادة دعم الخبز لـ125 مليار جنيه، بدلا من 91 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نصف إنتاج الخبز من القمح يتم استيراده.

وأضاف أن مصر تنتج 100 مليار رغيف سنويًا، موضحا أن زيادة سعر رغيف الخبز يوفر 15 مليار جنيه، وتتجه إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، التي تبلغ حاليا 5 ملايين أسرة، بمعدل نحو 20 مليون فرد، أو حتى تذهب لمشروعات تخدم المواطن.

وأشار رئيس «خطة النواب» إلى أن بين 25 و30% من الأموال المخصصة لدعم الخبز، تذهب لجيوب ناس لا تستحق الدعم، ولذلك تم النظر في منظومة الدعم.

طرح فكرة الدعم النقدي على حوار مجتمعي يستغرق وقتا

وأكمل أنه سيجري طرح فكرة الدعم النقدي على حوار مجتمعي يستغرق وقتًا، لافتا إلى أن هناك 70 مليون مستفيد من دعم الخبز، و60 مليون أو يزيد من البطاقات التموينية.

وأوضح فخري الفقي، أن الدعم النقدي يسهم في توصيل الدعم لمستحقيه في منظومة الخبز، مؤكدا أن مستحقي الدعم هم أصحاب القرار في تحويل الدعم إلى نقدي.

وأردف أن هناك 155 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية، بعد أن كانت 119 مليار جنيه في العام الماضي، لافتا إلى أن زيادة سعر الكهرباء، للشرائح الأعلى استهلاكا.

وواصل «الفقي»، أنه لن يتم تحميل أي أعباء جديدة على الشرائح الأقل استهلاكا للكهرباء، في الزيادات الجديدة.