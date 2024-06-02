أمين سر «خطة النواب» لـ«قصواء الخلالي»: الموازنة العامة لم تلتزم بمبدأ الشفافية

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة اليوم التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.

جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة

وأوضح «إمام» خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وأردف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.

يستنكر وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة

واستنكر «إمام»، وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وأضاف عضو مجلس النواب: «أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه».

وواصل: جرى الاعتراض على لفظ «المحاكمة»، ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.

وتابع أنه جرى التصويت من النواب لحذف الكلمة من المضبطة، وحُذفت في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة، مردفا: رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داع لهذا الأمر، لأني لم اقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.