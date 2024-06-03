أسعار الأثاث بمعرض «صنع في دمياط».. خصومات تصل لـ40% (فيديو)

قال حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأهميتها الاقتصادية.

بدء أعمال التسويق بمصر منذ عام 1994 في المعارض الرسمية

وذكر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدي البلد»، أنه تم البدء في أعمال التسويق بمصر منذ عام 1994 في المعارض الرسمية، ولأن دمياط معروفة بصناعة الأثاث، تم إنشاء معرض خاص بها تحت مسمى « صنع في دمياط » ليكون أحد مظاهر دعم الدولة لصناعة الأثاث.

وبحسب «شبكة»، هناك عروض وخصومات داخل معرض «صنع في دمياط » تصل إلى 40%، موضحا أن سعر غرفة النوم يتراوح من 40 إلى 55 ألف جنيه، وتشمل سريرا 170 سم ودولاب 3 أمتار و«كوميدينو» و«تسريحة».

عروض معرض « صنع في دمياط»

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن العروض داخل معرض «صنع في دمياط» تضم غرفة نوم وغرفة سفرة وغرفة أنترية وركنة، بسعر 125 ألف جنيه، مع إمكانية تبديل الغرف بأخرى.