«شغل فنادق».. مصطفى يعيد صناعة الأثاث المستعمل بتصميمات من «الكتالوج»

ابتكر مصطفى السيسي، فكرة إعادة تصنيع الأثاث المستعمل لفنادق الغردقة، ليحوله إلى آخر جديد بأسعار زهيدة بأقل من نصف ثمنها، حيث يصل سعر الركنة إلى أربعة آلاف جنيه، ويصممها لزبائنه حسب «الكتالوج».

فكرة خارج الصندوق

وأشار مصطفى السيسي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يحصل على خشب الفنادق المستعمل عن طريق المزاد بأسعار زهيدة، ثم يعيد تصميمه ويبيعه لزبائنه في الغردقة من الكتالوج بعد إعادة تدوير خشب الفنادق واستعمال الإسفنج وقماش جديد.

وأكد أنه يبيع بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل، من خلال إنتاج منتج مصري عالي، يتم صنعه بنسبة 80% من خشب الفنادق.

إقبال كبير على الشراء

ولاحظت وجود إقبال كبير على شراء الركنيات خاصةً أن سعرها لا يتجاوز 4 آلاف جنيه، ويشتري معظمها الشباب المستعد للزواج. هناك أيضًا زبائن يأتون بتصميمات من كتالوج "ديزاين" محدد أقوم بتنفيذها بالضبط، ولكن يرتفع سعرها بسبب استخدام خشب جديد، ويرجع ذلك لارتفاع سعر الخشب الجديد في الأسواق.