للأطباء البيطريين.. بشرى سارة بتعيينات جديدة لأول مرة منذ 30 سنة

حرصت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، على التواصل مع الجهات المعنية؛ لطلب ضم الأطباء البيطريين ضمن التوجيهات التي أعلنها رئيس الجمهورية لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

توفير تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ120 ألف فرصة

وزف الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بشرى إلى جموع الأطباء البيطريين بأنه قد حصل على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ120 ألف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار النقابة في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.

وأضاف: «نحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، كما تسعى النقابة إلى مناقشة تعيين الأطباء البيطريين مع إدارة الحوار الوطني، لاسيما وأن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات منذ عام 1994، وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان، لاسيما وأن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والحيوان».