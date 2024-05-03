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«الأطباء البيطريين» تطلق قناة إخبارية جديدة عبر «واتساب» لنشر خدمات النقابة

كتب:

إسراء سليمان
10:58 م | الجمعة 03 مايو 2024
نقابة الأطباء البيطريين - أرشيفية

نقابة الأطباء البيطريين - أرشيفية

أطلقت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، قناة واتساب خاصة بالنقابة كخدمة إخبارية جديدة، لنشر كافة أخبار النقابة والخدمات الخاصة بها عبر تلك القناة لأعضاء النقابة.

النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر

وأكدت النقابة في بيان لأعضائها: «يمكنكم متابعة قناة الواتساب عن طريق المتابعة والاشتراك في "النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر" على تطبيق واتساب بشكل منفصل عن الدردشات الخاصة للمستخدمين، لمعرفة كل جديد وحصري عن النقابة».

وتعتبر قناة الواتساب خدمة إخبارية جديدة لإبقاء أعضاء النقابة مطلعين على كل جديد، من خلال إطلاق خدمة الـ channels على واتساب، لتوفر لمتابعيها القدرة على الوصول للأخبار وكافة المستجدات الخاصة بالنقابة عبر تطبيق «واتساب».

وللاشتراك في القناة اضغط على رابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029VaYfm20D38COnEHRFa33

 

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