نقابة الأطباء البيطريين تكشف حقيقة إلغاء صرف الإعانات إلى الأعضاء

نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة لأعضائها، لافتة إلى أن مبدأ إلغاء الإعانات غير وارد إطلاقا، ولكن نظرا للموقف المالي الحالي للنقابة، جرى إعادة مراجعة بنود الصرف وتجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.

حقيقة إلغاء صرف الإعانات لأعضائها

وأوضحت أنه جرى صرف مبلغ 375 ألف جنية لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات جرى تجميدها والاكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد فقط إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة.

وذكر مجلس النقابة أن 70% من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للاتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربعة التي تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.

وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة 90 يوما كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدا أنه بمجرد توفير الموارد سيجري فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة.

التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها

وأكدت النقابة حرصها الشديد على استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما جرى اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها، واختتمت بيانها:«فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة، مناشدة أعضائها بعدم الإندفاع وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة».