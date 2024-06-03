المرشد الإيراني: لا يجب عقد الآمال على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم بالنسبة لنا، مشيرًا إلى أن الإمام الخميني كان يرفض تفاهمات السلام مع المحتل في ما يخص القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ35 لرحيل قائد الثورة الإيرانية الخميني، وأضاف أنه على الجميع أن لا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن عملية طوفان الأقصى ضربة قاصمة لإسرائيل ولن تتعافى منها.

وأكد أن أمريكا والدول الغربية تدعم إسرائيل، ولكن الجميع يقرون أنه لا مجال لإنقاذ إسرائيل من مأزقه في غزة، مضيفًا: «اليوم نشهد جبهة كبيرة تشكلت في هذه المنطقة باسم جبهة المقاومة ولها قدرات كبيرة، 40 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة، وتلك هي الكلفة التي يدفعها الشعب الفلسطيني في طريق خلاصه وتحرير أرضه».

هجوم غاشم لإسرائيل على غزة

واستكمل: «الهجوم الغاشم لإسرائيل على غزة هو رد فعل هستيري على إفشال مخططاته للمنطقة، والجيش الصهيوني انهزم أمام فصائل المقاومة مثل حماس وحزب الله، والجبهة الواسعة التي فتحتها المقاومة في المنطقة لديها إمكانات كبيرة وحسابات إسرائيل تجاه هذه الجبهة خاطئة».

خامنئي: إبراهيم رئيسي رقمًا قياسيًا جديدًا

وتحدث خامنئي عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قائلًا: «الرئيس الايراني الشهيد رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الخدمة للشعب الايراني، والشهيد رئيسي كان يعتقد أن الكرامة والعزة للشعب، ويفسح المجال أمام الشباب ليبدوا آراءهم ويثق بهم، الشعب نزل إلى الشارع بشكل مليوني بعد استشهاد رئيسه، وهذا أمر لم يحصل في أي منطقة أخرى في العالم، ورسالة التجمعات بعد استشهاد الرئيس الإيراني هي أن الشعب ما زال يؤيد الثورة الاسلامية».

وشدد على أن الانتخابات المقبلة هي عمل جبار وعظيم، وظاهرة لها الكتير من النتائج والمكتسبات للشعب، وملحمة الانتخابات تكمل ملحمة تشييع الشهداء.