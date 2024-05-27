أبو شامة لـ«بين السطور»: حادث طائرة «رئيسي» يمثل نقطة تحول في تاريخ إيران

علق الكاتب الصحفي محمد أبو شامة على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا إن هذه الحادثة كانت كاشفة بالنسبة لإيران في المنطقة، وستمثل نقطة تحول في الجانب الإيراني، موضحًا أن هناك تصريحات خرجت لنفي فكرة أن الحادث نتيجة مؤامرة داخلية، وأن الطائرة سقطت نتيجة سوء إدارة من الأجهزة المعنية بالطائرة، لأنها دولة تفخر طول الوقت إنها تنشر قدراتها العسكرية ولاتستطيع أن تحمي طائرة الرئيس.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «بين السطور» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر «أون سبورت إف إم»، إلى أننا أمام حادث إهمال أو مدبر، كلاهما بالنسبة لإيران يعد مشكلة، وهي الأزمة الإيرانية الموجودة في الوقت الحالي إنها تجد صيغة تنجو بها من فخين لأن كل من الأمرين يمثل فخا كبيرا، قائلا: «دولة بحجم إيران تنتج أسلحة وهذه الأسلحة تشارك في حرب كبيرة مثل الحرب الأوكرانية وتحاول أنها تفرض نفوذها على منطقة الشرق الأوسط».

إيران سقطت في قدرتها على تحمل مسؤولية

تابع أن إيران تحاول إقناع الغرب أنها قادرة على إدارة المفاعل النووي دون أي يحدث مشاكل في المنطقة، موضحا أن إيران سقطت في قدرتها على تحمل مسؤولية على المستوى العسكري والتكنولوجي في طائرة بسيطة، موضحا أن هذا الحادث سيؤثر على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.