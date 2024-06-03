مسؤولون في «الليكود»: نتنياهو لن يمرر اتفاق بايدن خوفا على حكومته
كتب:
محمد عبدالعزيز
11:54 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
نتنياهو
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في حزب الليكود، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يمرر اتفاق الأسرى الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنّه سيؤدي إلى انهيار تام للحكومة الإسرائيلية.
وتستمر الحديث والمفاوضات في الداخل الإسرائيلي بشأن صفقة الرئيس الأمريكي الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين.
%55 من الإسرائيليين يؤيدون توسيع المواجهة مع حزب الله
وفي استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية، خلصت إلى أنّ 55% من الإسرائيليين يؤيدون توسيع المواجهة مع حزب الله بعد إبرام صفقة التبادل.
وقالت القناة 13 عن مسؤولين في الليكود، إنّه إذا جاء رد حماس إيجابيًا فسيجد بنيامين نتنياهو طريقة للتنصل أو المماطلة.