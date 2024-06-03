بايدن وترامب يختلفان مجددا.. ما التهديد الأكبر للبشرية السلاح النووي أم تغير المناخ؟

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن التهديد الرئيسي للبشرية في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، التهديد الذي يختلف تمام عن ما يراه منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

ترامب «الأسلحة النووية» التهديد الرئيسي للبشرية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنَّ «الأسلحة النووية» تعد التهديد الرئيسي للبشرية، لافتًا إلى التهديد الذي يراه غريمه قائلًا: «وليس الاحتباس الحراري العالمي»، مضيفًا أنَّ بايدن يقول إن أكبر تهديد وجودي هو الاحتباس الحراري العالمي، ولكن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يسبب ضررًا لا داع للحديث عنه، متابعًا أنَّ استخدام الأسلحة النووية سيكون إبادة كاملة ما يعد تهديدا حقيقيا للبشرية.

بايدن: التغير المناخي هو أكبر تهديد للبشرية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشح الديموقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة يرى أنَّ التغير المناخي هو أكبر تهديد للبشرية كما أنَّه يضعه ضمن أولوياته.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنطلق في 5 نوفمبر المقبل، ولا يزال أبرز مرشحين على المنصب الرئاسة جو بايدن عن الحزب الديمقراطي وترامب عن الحزب الجمهوري.