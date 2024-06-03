شكري: مصر تعمل مع أسبانيا على مواجهة الهجرة غير الشرعية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنّ مصر تعمل في إطار ثنائي بين مصر وأسبانيا للعمل على منع الهجرة غير الشرعية وتناول هذه الظاهرة من منظور شامل، لافتا إلى أنّ مصر تستضيف عدد كبير من المهجرين يصل إلى حوالي إلى 9 ملايين شخص وتتحمل مصر العبء من منطلق الشعور بالمسؤولية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّنا ارتقينا بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى علاقة استراتيجية كانت بدعم من إسبانيا، مشيدا بالدور الإسباني في اتخاذ مواقف داعمة لتطوير هذه العلاقة نظرًا لمعرفتها الوثيقة بالقضايا التي تتعامل مصر معاها في المنطقة والضغوط التي تتعرض لها.

وتابع: «نسعى إلى التعامل مع القضايا سواء الأزمة في السودان أو في ليبيا والعمل المستمر على إيجاد وسائل سلمية لإنهاء أي صراع في المنطقة، ونرى تداعيات الحرب في غزة على حرية الملاحة في البحر اللأحمر وما تعرضنا إليه من أضرار على الوضع الاقتصادي».