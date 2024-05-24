كاتب صحفي: زيارة سامح شكري إلى باريس تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية

قال محمد علي حسن، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية، إنَّ زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية «باريس»، بعد دعوته من الرئيس الفرنسي للمشاركة في اجتماع وزاري للتباحث حول الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في غزة، يدل على حجم الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية وحلحلة الوضع في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أخبار dmc»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الجهود المصرية على كافة المستويات منذ السابع من أكتوبر 2023 هي الأعلى بشكل عام، سواء في التنسيق أو التنفيذ على الأرض، لافتا إلى جهود مصر في إدخال وإرسال المساعدات المصرية إلى غزة قبل سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد الكاتب الصحفي، أن المساعدات المصرية التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح قبل سيطرة الاحتلال عليه من الجانب الفلسطيني، مثلت 80% من المساعدات التي دخلت إلى القطاع من جميع دول العالم.