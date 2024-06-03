وزير الخارجية: غزة مدمرة وأصبحت غير مؤهلة للحياة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الطرح الحالي لحل الأزمة الفلسطينية جدير بقبوله لما يؤدي إليه لوقف إطلاق النار، والأضرار المستمرة للشعب الفلسطيني لغزة وعودة المحتجزين ودخول المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن غزة أصبحت غير مؤهلة للعيش.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني: «نحفز الطرفين إسرائيل وحماس بقبول هذه الخطة والتصريحات المبدأية لحماس أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي وننتظر الرد الإسرائيلي، ومصر مستمرة بالتنسيق مع الشركاء في التنسيق سواء قطر أو الولايات المتحدة أوالشركاء الأوروبيين لتحفيز الطرفين على تنفذي الخطة».

وشدد شكري على أن 37 ألف فلسطيني قتلوا وأكثرهم من الثلثين من النساء والأطفال، و100 ألف أصيبوا و65% من البنايات في غزة أصبحت مدمرة وغزة أصبحت غير مؤهلة للحياة، إضافة إلى عدم دخول المساعدات ومصر مستمرة في جهودها وتطلع للتفاعل لتنفيذ الخطة بكافة عناصرها».