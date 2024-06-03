وزير الخارجية الإسباني: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنّ مصر كان لها دائما موقف بناء بشأن القضية الفلسطينية ويجب الإنصات إليها، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على مصر في كل القضايا التي تخص فلسطين والشرق الأوسط، قائلا: «أشكر مجهودات مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أننا نثمن الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وأنه ناقش مع وزير الخارجية المصري سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، أن هناك توافق كبير بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وأن مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وأفريقيا.