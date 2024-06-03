شكري: تشغيل معبر رفح في وجود إدارة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني أمر صعب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التواجد العسكري في غزة مرفوضًا ليس من قبل مصر فقط؛ ولكن من قبل الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي، مشددًا على أن هناك موقف وسياسية مصرية واضحة حول التواجد الإسرائيلي في معبر رفح، والذي يعد نقطة الاتصال الوحيدة بين الفلسطنيين والخارج، لأن بقية المعابر مغلقة أمام حركتهم، وكانت احتياجاتهم للعلاج والتعليم تحدث من خلال مصر.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني: «يصعب استمرار عمل المعبر مع وجود إدارة إسرائيلية للمعبر على الجانب الفلسطيني».