وزير الخارجية الإسباني: نرفض أي قيود إسرائيلية على نشاط قنصليتنا في القدس

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنّنا طالبنا من الحكومة الإسرائيلية رسميًا، وأرسلنا مذكرة شفوية إلى الحكومة الإسرائيلية، نرفض فيها أي قيود على النشاط الطبيعي للقنصلية العامة لإسبانيا في القدس، لأنّها تتمتع بوضع يضمنه القانون الدولي واتفاقية فيينا.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ القنصلية العامة لإسبانيا في القدس لها وضع من نوع خاصة، لأنّها موجودة من منتصف القرن 19 قبل وجود دولة إسرائيل.

وتابع: «فيما يخص الإعلان الذي قامت بيه مع زميلي النرويجي والأيرلندي، الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، فنحن نبحث عن أفضل حل للقضية، لكي ننقل لحكومة إسرائيل، احترام العلاقات الدبلوماسية، وسنعمل بهدوء لكي نعطي الإجابات السليمة».