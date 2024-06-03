أسرار مدينة «القصر» .. نموذج عظيم للمدن الإسلامية والتراثية

قال محمود مسعود، مدير عام الآثار الإسلامية بواحة الداخلة، إنّ مدينة القصر الإسلامية تقع على بعد 32 كيلومترا شمال مدينة موط عاصمة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لافتا أنّ تاريخ قرية القصر الأثرية يرجع إلى العصور الفرعونية.

وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنّ مدينة القصر لها بعد تاريخي طويل بدءًا من العصور الفرعونية حتى العصر الإسلامي، لافتا إلى أنّ المدينة تحتوي على معالم رائعة أبرزها المساجد الآثرية وأطلال لقصر روماني قديم.

وتابع مدير عام الآثار الإسلامية بواحة الداخلة: «تحت القصر يوجد حصن روماني ضخم، وهو السبب في تسمية المنطقة بمدينة القصر، ده غير إن هناك بقايا معابد فرعونية حتى أنّ القصر دلوقتي فيه أجزاء إسلامية مُستخدم فيها أحجار من المعابد الفرعونية».

وأشار إلى أنّ مدينة القصر الإسلامي يتواجد بها مجموعة من المساجد أقدمها مسجد نصر الدين، الذي بُني بداية العصر الإسلامي منذ عام 50 هجريًا.