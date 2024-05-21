رئيس مدينة الداخلة: طرح منتجات المشروع الزراعي في قرية الأمان بأسعار مخفضة

أجرى اللواء ياسر إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، زيارة ميدانية اليوم لمشروع استثمار زراعي جديد على مساحة 400 فدان في قرية الأمان بغرب منطقة الموهوب.

ورافق رئيس مدينة الداخلة في هذه الزيارة المهندس سعد خضر، مدير عام الاستثمار بمركز الداخلة، والمهندس كامل على، رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.

توفير عدد من فرص العمل

وأشاد رئيس المركز بهذا المشروع الاستثماري الزراعي المتكامل، والذي يضم زراعة النخيل والمانجو والزيتون إلى جانب إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني، مؤكدًا أن المحافظة توفر جميع التسهيلات والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.

طرح المنتجات بأسعار مخفضة

وأكد رئيس المركز أهمية طرح منتجات المشروع من الخضروات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمدينة والقرى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي وقت سابق، عقد المهندس كامل زيارة داخل الجمعية الزراعية بغرب الموهوب، للاطمئنان على سير عملية توريد القمح بالقرية.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد في وقت سابق طرح عدد من المنتجات بأسعار مخفضة، على هامش إنشاء سلسلة منافذ حكومية بدعم من من الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، والتي تشهد عدد كبير من منتجات الصوب الحكومية والسلع الأساسية.