شكري: نعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه في كل اللقاءات التي تمت، هناك تركيز على الوضع الذي وصلت له الحرب في غزة، وأهمية الوصول إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، والعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق، سواء من حيث تعرض المدنيين للتداعيات الخاصة بالحرب وفقد أرواح هذا الكم من المدنيين، نحو 32 ألف، منهم نحو 20 ألف من النساء والأطفال.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «وأيضًا المعوقات التي تحول دون زيادة المساعدات، وأهمية تناول القضايا الأوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين، ومقررات الشرعية الدولية».

وتابع: «لكن بالتأكيد مواجهة الحالة الحالية من استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية وحالة التجويع التي تتم وأيضًا الوضع في رفح، حيث يوجد نحو مليون و400 ألف فلسطيني تحت أوضاع معيشية صعبة من كل النواحي».

وأكمل:« لابد أن تتم معالجة أي تداعيات إضافية وضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة المكتظة، وسوف يترتب على ذلك مزيد من الأعداد من الضحايا المدنيين، وما قد يؤدي إلى نزوح، وهي أمور المجتمع الدولي متفق بما فيها الولايات المتحدة على ضرورة تجنب هذه الفرضية».