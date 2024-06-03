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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الإثنين 03 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بـ12 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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بقلم محمد بركات