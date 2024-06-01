ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية في بيان، إن الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لا زالت مستمرة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بنحو 14 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.