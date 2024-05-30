رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:33 م | الخميس 30 مايو 2024
القبض على متهم- صورة أرشيفية

القبض على متهم- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 10 ملايين جنيه. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 12 مليون جنيه  

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ16مليون جنيه

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 29 مليون جنيه
بقلم محمد بركات