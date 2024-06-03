بعد فوزها في انتخابات المكسيك الرئاسية.. 9 معلومات عن كلاوديا شينباوم

في سابقة هي الأولى من نوعها، فازت اليسارية كلاوديا شينباوم في انتخابات المكسيك كأول أمراة ترأس دولة المكسيك إذ حصلت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا على 57.8% من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي حصدت 29.1% من الأصوات وفقا لـ«روسيا اليوم».

كانت كلاوديا شينباوم خلال 3 أشهر من الحملات الانتخابية التي كانت في انتخابات المكسيك، مرشحة حركة التجديد الوطني (مورينا)، تتقدم على منافستها من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، بمتوسط 17 نقطة.

من هي الفائزة في انتخابات المكسيك كلاوديا شينباوم؟

1- تبلغ كلاوديا شينباوم الفائزة في انتخابات المكسيك 61 عاما.

2 - عالمة فيزياء.

3- تنتمى إلى أسرة يهودية من العلماء.

4- تعد أوّل امرأة تُنتخب حاكمة لمدينة مكسيكو.

5- ناشطة يسارية معروفة بالمكسيك.

6- تسلّمت ملف البيئة في مكسيكو خلال تولي لوبيز أوبرادور إدارة العاصمة في العام 2000.

7- درست الفيزياء في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة.

8- شاركت في الحركة الطالبية العام 1986.

9- فازت في الانتخابات بعد ترشحها لحركة التجديد الوطني (مورينا)

انتخابات المكسيك في الأعنف منذ سنوات

وشهدت انتخابات المكسيك أعمال عنف، في وقت تسجل فيه الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يوميا، فيما قتل شخصان في هجومين على مركزَي تصويت، بمنطقتين بولاية بويبلا وسط البلاد، بينما سبق أن قُتل مرشح للانتخابات المحلية في الولاية نفسها الجمعة، وقُتل مرشح آخر ليلا قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، حسب النيابة.

واغتيل 25 مرشحا على الأقل خلال انتخابات المكسيك، وفقا لوكالة فرانس برس حتى أمس الأول.