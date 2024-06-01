«الخارجية البريطانية» تقيل سفيرها في المكسيك.. «هزر مع زميله بالبندقية»

أقالت وزارة الخارجية البريطانية جون بنجامين السفير البريطاني لدى المكسيك من منصبه، وذلك بسبب مزحة بعد أن صوب بندقية هجومية نحو موظف بالسفارة، وذلك عندما تم نشر لقطات للحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

تسبب المزاح في اقالة السفير البريطاني لدى المكسيك

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن جون بنجامين كان في رحلة رسمية إلى دورانجو وسينالوا، وهما ولايتان توجد فيهما جماعات إجرامية منظمة قوية، عندما نظر وهو يحمل بندقيته إلى زميل له، الذي أشار له بعدم الارتياح في مقطع مدته خمس ثوان.

ومن المفترض أن السلاح الناري كان مملوكًا للقوة الأمنية المرافقة للدبلوماسي، الذي تم فصله بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في الشهر الماضي. ولم يعد بنيامين، البالغ من العمر 61 عامًا، مدرجًا كسفير على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة.

عٌين سفيرًا للمكسيك عام 2021 ولديه سجل خدمة مميز

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن بنجامين عٌين سفيرًا للمملكة المتحدة لدى المكسيك في عام 2021، بعد أن شغل سابقًا مناصب في تشيلي وتركيا وغانا وإندونيسيا والولايات المتحدة على مدار مسيرة مهنية امتدت لما يقرب من أربعة عقود.

وذكر مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية لصحيفة فايننشال تايمز: «نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب».

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والمكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تميل إلى أن تكون ودية وغير مثيرة للجدل، ويتفاوضون على اتفاقية تجارة حرة جديدة منذ عام 2022.