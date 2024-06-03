البرلمان يوافق على مشروع الموازنة العامة.. «تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات»

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.

موازنة العامة للدولة 2024-2025

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أنّ نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

وقال الدكتور محمد معيط، إنّ الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.

ويمكن الاطلاع على البنود الكاملة للموازنة الجديدة للدولة من هنــــــا