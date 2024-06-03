مقرر «القومي للسكان» الأسبق: الخطة الاستراتيجية للدولة تهدف إلى تزويد إنتاجية الفرد

قال عاطف الشيتاني المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إنّ انخفاض معدلات النمو السكاني لها أثر إيجابي على الاقتصاد، والهدف من الخطة الاستراتيجية ليس فقط تقليل عدد السكان بل تزويد إنتاجية الفرد.

وأكد الشيتاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، أنّ العالم بأكمله يعاني من الزيادة السكانية كما تعاني مصر، ولكن مع تطبيق خطة استراتيجية جيدة لتقليل عدد السكان، تتغير أحوال هذه البلاد.

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أنّ ملف السكان ليس ملف الجيل الحالي بل الأجيال المقبلة، مواصلا: «من المهم معرفة المعدل السكاني، لأن عدد المواليد حاليا مليون و800 ألف سنويًا، وعدد الوفيات 800 ألف، فلازم أشوف هل هوصل للتوازن السكاني أن عدد المواليد يساوي عدد الوفيات؟».