وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر هي «قضية القضايا».. ويمكن تحويلهم لطاقة منتجة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنَّه لا يوجد قطاع صحي في العالم يبني مستشفيات مثلما نفعل في مصر، وحتى الصين تغلبت على قضية الزيادة السكانية، وكذلك إيران وتركيا، فيما أنَّ هذه القضية بالنسبة إلى مصر هي «قضية القضايا».

إمكانية تحويل الهبة الديموجرافية أو الطاقة السكانية إلى «عناصر منتجة وقوة مصنعة»

وتابع «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الاهتمام بالاقتصاد وحل مشكلات المجتمع من تعليم وصحة وخلافه لن يتحقق إلا باحتواء مشكلة الزيادة السكانية، لافتاً إلى إمكانية تحويل الهبة الديموجرافية أو الطاقة السكانية إلى «عناصر منتجة وقوة مصنعة» تدفع عجلة النمو الاقتصادي، فالأعداد ليس شرطاً أن تكون أحد أسباب تدهور الاقتصاد بل من الممكن أن تتحول إلى هبة لدعم الاقتصاد.

لا بد من ضبط الهرم السكاني

وأوضح أنه من خلال التعليم جيد وتمكين الشباب والمرأة يمكن تحويل السكان إلى طاقة منتجة، فلا بد من ضبط الهرم السكاني بأن تكون القاعدة في منتصف الهرم بألا يمثل كبار السن أكثر من 7% والأغلبية في سن الشباب والإنتاج فكل من هم في مرحلة العمل يكونون عامل نهضة للمجتمع وليس العكس عبر توفير فرص عمل لهم، مضيفاً: «في مصر من هم دون الـ 15 عاماً هم الأغلبية ويمثلون فوق الـ30% وهم في سن الإعالة».