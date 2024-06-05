ما هي سنن ذبح الأضحية؟.. دليل شامل من دار الإفتاء

الأضحية من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلم لله عز وجل، وهناك مجموعة من سنن ذبح الأضحية التي يجب على المسلم أن يراعيها عند الذبح، من باب الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى ينال الثواب والفضل من الله، ومن تلك السنن الترفق عند الذبح واستقبال القبلة والتسمية والتكبير وترديد الدعاء المأثور.

استقبال القبلة من سنن ذبح الأضحية

وذكرت دار الإفتاء أنَّه من سنن ذبح الأضحية: الترفق عند الذبح وعدم الذبح فجأة، و أن يكون الذبح بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، لأنّه لا يجوز تعذيب الأضحية ولا إيلامها؛ وعدم جر الأضحية من موضع إلى موضع آخر وأن تُسَاْق الذبيحة إلى المذبح برفق، وأضافت: ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح والذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وليس أشرف من جهة القبلة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.

حد الشفرة من سنن ذبح الأضحية

وأفادت دار الإفتاء بأنَّ من سنن ذبح الأضحية أنَّ يحد الذابح الشفرة قبل الذبح، دون أن ترى الذبيحة ذلك؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».

وتابعت أنَّه من السنن أن تضجع الذبيحة على جانبها الأيسر برفق، لاتفاق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على شقها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، ويؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم، وهذا في الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، أما الإبل فإنها تنحر وهي واقفة دون إضجاع.

حكم الأضحية

و أوضحت دار الإفتاء أنَّ الأضحية سنة مؤكّدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله: «ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» (رواه الترمذي).

دعاء ذبح الأضحية

وأشارت دار الإفتاء إلى أنَّه من سنن ذبح الأضحية وآدابها أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك»، كما ينبغي للمضحي التسمية والتكبير عند الذبح.